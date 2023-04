Coppietta presa a calci e pugni dagli amici dell’ex

Una vera e propria spedizione punitiva per gelosia che ha mandato all’ospedale una giovane coppia di fidanzatini. È successo nella notte fra lunedì 24 e martedì 25 aprile nel parchetto di via Marconi. I due, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 18, avevano appena passato una serata tranquilla in un bar di zona per poi appartarsi sulle panchine di un parco a ridosso di un locale. Non si erano accorti di essere seguiti da un gruppetto di ragazzini, amici dell’ex ragazzo della giovane. Prima qualche parola di troppo, poi dalle parole ai fatti: il diciottenne è stato aggredito a calci e pugni e anche la ragazza, che si è intromessa per difenderlo, ha subito una aggressione. Oltre alle minacce e alle botte, sarebbe anche spuntato un coltello. I due sono quindi stati soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con l’ambulanza. Entrambi i ragazzi sono stati condotti in ospedale ma non versando in gravi condizioni, sono stati poi dimessi.

"Una situazione assurda – ha spiegato il sindaco di Canegrate, Matteo Modica –. La zona in passato è stata teatro di altre aggressioni, ma questa volta il motivo dominante sembra essere stata la gelosia fra ragazzi. Sono cose che lasciano l’amaro in bocca. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze".

Qualche giorno prima, ad alcune centinaia di metri di distanza, nella zona della stazione, un 38enne di origini marocchine era stato ferito a un gluteo dopo una violenta lite. Un diverbio tra due persone nella stazione cittadina aveva provocato la rissa.

I carabinieri della stazione di Parabiago, in servizio di perlustrazione, hanno trovato il magrebino in situazione di difficoltà. L’uomo ha riferito di aver avuto una lite con un’altra persona. Cadendo a terra si sarebbe ferito al gluteo, rifiutando comunque il trasporto in ospedale. Il 38enne era ubriaco.

