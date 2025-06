Asfaltature e marciapiedi. Via ai lavori

Partono le asfaltature stradali a Legnano che, negli ultimi anni, non sono più da considerare come un evento di gestione ordinaria: i continui e ripetuti interventi nelle reti del sottosuolo, che si tratti di gas, acqua o fibra ottica, hanno infatti trasformato alcune strade cittadine in un patchwork mal fatto con diversi tipi di asfalto potenzialmente pericolosi. I lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi in città partiranno entro la fine del mese e il pacchetto di interventi vale complessivamente 1,1 milioni di euro. Fra gli interventi più rilevanti da segnalare quello che interesserà viale Cadorna nelle sue parti più ammalorate, mentre di rilievo per la dotazione di parcheggi pubblici è la realizzazione di un parcheggio con zona verde annessa nell’area oggi inutilizzata a cavallo delle vie XXIX Maggio e Micca. Fra gli altri interventi di asfaltatura da citare, in centro, la via Alberto da Giussano, nel tratto fra corso Italia e via Lega, corso Italia nel tratto fra piazza Monumento e piazza Frua, corso Sempione tra le vie Barlocco e Lampugnani e, nell’Oltresempione, via Filzi nel tratto tra le vie Barbara Melzi e Thomas. Fra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche la realizzazione di marciapiedi nelle vie Moscova, Damiano Chiesa e Manin (Oltresempione).P.G.