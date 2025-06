Il ricercato trovato in hotel ne svela un altro

Un controllo di routine in un hotel di San Vittore Olona si è trasformato in un’operazione doppia per i carabinieri. Nel giro di poche ore hanno infatti individuato due latitanti, uno dei quali allontanato dagli arresti domiciliari. Il quarantanovenne che avrebbe dovuto stare in casa a Lainate è stato fermato dai militari mentre tentava di prendere una stanza in un albergo della zona. Alla reception aveva presentato un documento che in realtà apparteneva a un ricercato, proprio come lui, e l’hotel lo ha subito scoperto. Ora il proprietario del documento, anch’egli irreperibile, è attivamente ricercato.