"I campus ignorano le disabilità". Nasce il laboratorio dell’inclusione

I centri estivi, pubblici o privati che siano, dovrebbero essere accessibili a tutti. Nella realtà, questo principio (di buon senso, ma anche di legge) difficilmente si concretizza. Spiega Laura Pesce, assistente sociale di Anffas Brescia: "Riceviamo telefonate di familiari di bimbi e bimbe con disabilità che non trovano attività estive". C’è chi prevede posti dedicati, chi non ci pensa affatto. "Chiunque apra un campus – spiega Pesce – dovrebbe chiedersi come renderlo inclusivo. Normalmente succede il contrario: si organizza un Grest, poi se arriva un minore con disabilità gli si dice di chiedere l’assistente al Comune. Non è malafede, è peggio: non ci si pone proprio il problema".

Anffas Brescia il problema lo sta affrontando. Dopo aver tentato un faticoso dialogo con Comuni ed enti, l’associazione guidata da Giorgio Grazioli ha promosso un tavolo interistituzionale. Ne fa parte l’Ufficio scolastico, il servizio per la disabilità della Diocesi di Brescia più numerosi enti del terzo settore. "Garantire l’inclusività non significa solo avere un assistente per ogni minore con disabilità – sottolinea Pesce –. Anche dove si realizza questa condizione, infatti, non significa che il centro sia inclusivo, se poi il minore se ne sta in un angolino con l’educatore. Al contrario, si deve strutturare un contesto in cui il minore possa andare con o senza assistente".

Progettare centri estivi con piccoli gruppi, attività tranquille, spazi organizzati con supporti visivi sono alcuni degli spunti che in alcuni centri “illuminati“ già vengono messi in pratica. "Stiamo raccogliendo buone prassi per proporre piccoli esperimenti di inclusione – conclude Pesce –. Non è facile, a volte le stesse famiglie sono scettiche se non c’è l’educatore. È comprensibile: sono abituate a un sistema in cui, se manca l’assistente, il minore non viene neanche preso in carico. Ma un cambiamento è necessario e possibile".

Fe.Pa.