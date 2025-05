Cauzione per evitare il carcere alla nipote. Pensionata truffata dal finto avvocato

"Sua nipote ha causato un incidente mortale e rischia di finire in carcere: prepari tutti i preziosi che ha in casa per pagare la cauzione". La truffa è stata messo a segno il 30 aprile, vittima una pensionata di 68 anni. Nelle ore del mattino la donna ha ricevuto una telefonata allarmata: dall’altra parte un sedicente avvocato, incaricato di comunicarle la situazione in cui la nipote si sarebbe venuta a trovare. Spaventata la donna, il truffatore ha proposto l’immediata soluzione: un’inverosimile cauzione, come nei film americani, che avrebbe permesso alla nipote di evitare il carcere. La donna ha consegnato al complice, arrivato sulla porta dell’abitazione, tutti i preziosi che aveva in casa. In seguito, non le è restato altro da fare che denunciare l’episodio ai carabinieri.P.G.