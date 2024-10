Castano Primo, i ladri speronano l’auto dei carabinieri

Castano Primo (Milano) – Dopo un furto in abitazione a Magnago si sono dati alla fuga in auto, inseguiti da un’auto dei carabinieri che hanno anche tentato di speronare: dopo un ulteriore tentativo di fuga a piedi, due di questi, un 26enne e un minorenne di 17 anni, sono stati raggiunti dai militari. Il 26enne è stato arrestato e il complice ancora minorenne denunciato. Tutto ha avuto inizio alle 10 circa di ieri mattina, quando una pattuglia della stazione di Castano Primo, durante servizio di perlustrazione ha incrociato una VW Polo segnalata dai militari di Legnano pochi minuti prima come auto in fuga dopo un tentativo di furto in abitazione.

Intimato l'alt, l’auto non si è fermata iniziando così breve inseguimento che si è concluso dopo qualche centinaio di metri: la vettura in fuga, durante l'inseguimento, ha comunque tentato più volte di speronare l'autoradio dei carabinieri mettendo in pericolo l'equipaggio prima che i militari riuscissero a bloccarla. Gli occupanti, a quel punto, hanno provato a darsi alla fuga a piedi: due dei tre soggetti che erano stati visti a bordo dell’auto sono stati rintracciati poco dopo da un’altra pattuglia del radiomobile di Legnano giunta in ausilio agli altri militari impegnati sul posto. Si tratta di due cittadini cileni, uno 26enne, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e l'altro 17enne, che è stato deferito alle autorità. A entrambi viene addebitato anche il precedente tentativo di furto in abitazione. I carabinieri stanno ora cercando di identificare anche il terzo soggetto.