Castano primo, auto si schianta contro il guardrail della Boffalora Malpensa: 38enne ferito

Ha perso, inspiegabilmente, il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro il guardrail della Boffalora Malpensa, mentre viaggiava da Castano Primo verso Vanzaghello. E’ accaduto questa mattina, verso le 8.30, un incidente che ha coinvolto una sola auto con il suo conducente, un giovane di 38 anni.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa di Busto e l’automedica, inizialmente con il codice rosso della massima urgenza. Il 38enne per fortuna, non era in condizioni critiche. E’ stato stabilizzato e accompagnato, in codice giallo, al pronto soccorso di Legnano. Il tratto di superstrada è stato chiuso per circa un quarto d’ora al fine di rimuovere l’auto.

Operazione resa difficoltosa dal fatto che il veicolo era rimasto incastrato sotto il guardrail. La Polizia Stradale di Magenta sta continuando gli accertamenti. Ci sarà da capire per quale motivo l’automobilista abbia perso il controllo del veicolo.