Casorezzo, chiede a un ragazzo di tenere il pitbull al guinzaglio: sindaco preso a calci e pugni

Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo

Casorezzo (Milano) – Aggredito per aver chiesto a un giovane di tenere il suo pitbull al guinzaglio: il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani è finito all’ospedale di Cuggiono dopo essere stato preso a calci e pugni.

L’aggressore è un 30enne ossonese, che viene spesso visto girare per i due Comuni lasciando il cane senza guinzaglio vicino ad aree verdi non delimitate.

Lo ha fatto anche venerdì, quando ha liberato il cane, di razza pitbull/amstaff, fuori dall’area cani di Casorezzo, tra il canale e il nuovo municipio.

Il sindaco Pierluca Oldani ha visto la scena e ha chiesto al ragazzo di legare il cane o di introdurlo nell’area, scattando delle foto con il cellulare. A questo punto il giovane gli ha messo le mani addosso e, quando il sindaco si è chinato a raccogliere il cellulare caduto, lo ha preso a ginocchiate.

Oldani ha cercato di difendersi e ha poi chiamato il 112: ovviamente il giovane è stato denunciato, avendo aggredito oltretutto un pubblico ufficiale.

Il giovane ossonese non è nuovo a queste reazioni. L’estate scorsa aveva aggredito verbalmente un gruppo di condomini he gli aveva chiesto, con gentilezza, di tenere il pitbull al guinzaglio. Ad evitare il peggio, in quel caso, un cancello chiuso che teneva separato il giovane dai condomini.