Affitto Sicuro, nel Legnanese al via il progetto per facilitare l’incontro fra domanda e offerta: come aderire

Legnano, 7 maggio 2025 – Trovare casa è già in parecchi casi un rebus: fornire le garanzie necessarie per poter accedere al maggior numero di immobili possibile è in parecchie situazioni un’impresa ancor più complessa.

L’Azienda So.Le., per conto dei Comuni del Legnanese e attraverso la propria Agenzia per l’Abitare, ha dunque deciso di provare a facilitare l’incontro tra domanda e offerta lanciando l’iniziativa Affitto Sicuro, un progetto sperimentale pensato per incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione appartamenti, in totale sicurezza e con garanzie concrete.

Il progetto si rivolge ai proprietari con unità abitative collocate nei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese. I vantaggi per i proprietari che decideranno di aderire al progetto sono considerati significativi e in grado di sbloccare situazioni non sempre facili da risolvere: il progetto prevede infatti un contributo a fondo perduto di 1.000 euro per ogni contratto regolarmente registrato; un fondo di garanzia fino a 5.000 euro per coprire eventuali morosità e un contributo complessivo che può arrivare fino a 6.000 euro per ogni contratto.

"I contratti di locazione dovranno essere stipulati con nuclei familiari individuati dall’Agenzia dell’Abitare Alto Milanese – spiegano i portavoce di So.Le .-, che offre supporto e mediazione tra proprietari e inquilini per tutta la durata del contratto. Le domande per accedere al progetto possono essere presentate dal 5 maggio 2025 al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento dei fondi disponibili".

Il modulo compilato può essere consegnato direttamente alla sede dell’Agenzia dell’Abitare in corso Magenta 15, a Legnano: il servizio è totalmente gratuito, sia per i proprietari che per le famiglie destinatarie dell’alloggio.

L’Azienda So.Le, oltre a occuparsi per conto degli Enti soci di educativa scolastica, assistenza domiciliare anziani e disabili, servizio affidi familiari, tutela e protezione dei minori, protezione giuridica delle persone fragili, inserimenti socio lavorativi per i disabili e le persone in condizione di svantaggio sociale e, ultimi in ordine di tempo, dei servizi asili nido e pre e post scuola per alcuni dei Comuni soci, gestisce anche l’agenzia della locazione, l’agenzia per l’inclusione attiva e lo sportello assistenti familiari e i servizi per l’asilo e l’integrazione.