Aler rimborsa affitto e bollette a mille e duecento famiglie

Aiuti concreti, per affitto e bollette, agli inquilini. Aler Pavia-Lodi, grazie alla misura di Regione Lombardia denominata “Contributo regionale di solidarietà”, sta infatti liquidando, in questi giorni, 1.262.246 euro di aiuti. I destinatari sono nuclei familiari che hanno presentato la domanda per il rimborso delle spese. A queste 1.204 famiglie Aler Pavia-Lodi paga le cosiddette “spese di condominio” per intero, per un totale di 1milione e 262mile 264 euro. Tutte le richieste con i requisiti validi sono state accolte. "Il contributo è una misura concreta e rapida di aiuto alle famiglie più in difficoltà – spiega la presidente di Aler Pavia-Lodi Monica Guarischi (nella foto) –. Se i canoni di affitto sono misurati sulle capacità reddituali degli assegnatari, le spese invece sono spesso insostenibili. Il contributo interviene proprio per ridurre il carico degli oneri e abbattere la morosità". Si interviene ad esempio sui costi per le spese di riscaldamento centralizzato, per le pulizie degli spazi comuni, la manutenzione del verde, gli ascensori per i quali l’ente effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e poi chiede il rimborso all’assegnatario. Questo sostegno economico è indirizzato ai nuclei familiari assegnatari di alloggi Sap, in difficoltà economica, con Isee fino a 9.360 euro e almeno 24 mesi di permanenza. Inoltre, gli inquilini devono essere in regola col pagamento del canone di affitto e non devono avere provvedimenti di decadenza. Oltre alle 1.204 famiglie, 77 nuclei nuovi assegnatari indigenti (con Isee inferiore a 3mila euro) hanno già ricevuto un rimorso del canone di affitto e delle spese. P.A.