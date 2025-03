Pavia: salvi i cani dell’uomo sorpreso a picchiare un cucciolo

Pavia, 6 marzo 2025 – Hanno finalmente una casa i cani dell’uomo che stazionava sotto i portici di corso Cavour. Questa sera, giovedì 6 marzo, la parlamentare Michela Vittoria Brambilla è arrivata al canile sanitario e si è portata via tre dei quattro cani di proprietà di un uomo che martedì è stato filmato mentre picchiava uno degli animali, che guaiva in modo straziante. Il video, pubblicato sui social ha rapidamente fatto il giro del web e questa mattina è scattato il sequestro.

L'onorevole Maria Vittoria Brambilla con i cuccioli salvati

“È una storia finita bene – ha detto la parlamentare che ieri ha presentato un’istanza per poter prendere in affidamento i cani accanto alla denuncia di Meta Milano e Leida -. Ci sono due cuccioli e probabilmente il papà, cercheremo la mamma finché non la troveremo. Grazie alle dirigenti del servizio veterinario dell’Ats di Pavia che si sono da subito attivate per risolvere tempestivamente questa situazione incresciosa e a tutte le istituzioni che hanno voluto collaborare”.

La mobilitazione

Il caso è esploso quando una ragazza, passando in corso Cavour, ha filmato l’uomo mentre avvicinava il cane e lo colpiva alla testa. Diverse associazioni animaliste si sono mobilitate per chiedere un intervento da parte delle istituzioni e nelle scorse ore il sindaco Michele Lissia ha spiegato che i cani “sono stati sequestrati in applicazione delle norme legislative e regolamenti vigenti e sono stati portati in una struttura idonea dedicata”.

Per effettuare il sequestro l’amministrazione comunale ha dovuto seguire le procedure. “Le visite effettuate dal veterinario competente a cui erano stati sottoposti ieri, a seguito della richiesta ad Ats da parte mia – ha aggiunto il primo cittadino in una nota scritta – non evidenziavano segni di incuria o di maltrattamento. Le istituzioni che hanno operato nel rispetto di norme e procedure sono giunte a una soluzione giusta ed efficace”.

Inoltre Lissia ha poi lanciato un appello per stemperare le tensioni: “Tutti siamo colpiti da gesti di violenza gratuita, ma le situazioni sono spesso più complesse di quello che appaiono e devono essere affrontate con lucidità e senza scavalcare le regole. Come amministrazione condanniamo qualsiasi gesto violento, sia nei confronti degli animali che delle persone. È pertanto assolutamente necessario abbassare i toni per evitare processi di piazza o giustizia sommaria o sciacallaggio mediatico che rischiano di creare disordine e allarme sociale”.

Vendetta o incidente?

L’uomo che stazionava alle Varesine, infatti, oggi sarebbe stato picchiato da qualcuno. Qualcuno lo avrebbe visto sanguinante e non si sa se sia caduto o sia stato aggredito. Intanto, poco fa l’assessore regionale al Territorio e ai Sistemi verdi Gianluca Comazzi ha diffuso sui social un post nel quale informa che “è stato ritrovato anche il quarto cane. L'animale è stato rinvenuto da una cittadina, che lo ha messo in sicurezza. Ora verrà affidato all’Ats veterinaria di Pavia e presto sarà ricongiunto agli altri tre”.