Civenna: nel giardino di una casa privata trovati cani di razza e cavalli arabi denutriti

Bellagio, 15 aprile 2025 – Cani di razza tenuti in condizioni igienico sanitarie ritenute non idonee, cavalli denutriti. Tutti custoditi all’interno di una casa privata con giardino scoperta dai carabinieri del Nucleo Forestale di Asso domenica pomeriggio. I militari sono intervenuti su segnalazione di un cittadino, che aveva visto un cane in giro libero senza controllo.

Sono così arrivati a una abitazione di Civenna circondata da vegetazione, nella zona di via Sampietro, di proprietà di una donna di 61 anni. All’interno sono stati trovati 30 cani di razza Australian Shepherd e quattro cavalli di razza araba.

I carabinieri, affiancati dal personale veterinario di Ats Insubria, hanno subito notato che le condizioni in cui vivevano gli animali erano inadeguate, e che i cavalli apparivano non sufficientemente alimentati.

Le contestazioni

Il controllo è durato ore, arrivando anche ad accertare che la donna non risulta titolare di nessuna attività. Inoltre solo 18 cani erano dotati di microchip e i cavalli identificati erano due, mentre agli altri due mancava il microchip. Tutti gli animali sono stati messi sotto sequestro, e affidati temporaneamente in custodia giudiziale alla proprietaria, che allo stesso tempo è stata denunciata per maltrattamento. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa che i cani e i cavalli trovino una sistemazione idonea e vengano adottati.

Chiunque può fare domanda, fin da subito, per ottenere uno dei trenta cani, o uno dei quattro cavalli, senza alcun onere, se non l’obbligo di accoglierli e trattarli adeguatamente. Chi fosse interessato può presentare richiesta al Nucleo Forestale di Asso, dove gli saranno fornite tutte le informazioni. Nel frattempo i carabinieri stanno proseguendo le indagini per capire quale sarebbe stata la destinazione degli animali. Gli Australian Shepherd sono cani da pastore australiani, che da adulti possono raggiungere i trenta chili.