Maltempo, a Canegrate attivate le vasche di laminazione anche se non complete: i rischi

Legnano (Milano) 16 maggio 2024 – Continua il maltempo nel legnanese e il fiume Olona rimane costantemente monitorato. A Canegrate sono entrate in azione le vasche di laminazione il cui riempimento potrebbe causare danni di non poco conto lungo l'ex area dell'Olona Greenway. Il notevole quantitativo di acqua finito nell'area golenale ha creato un lago artificiale che farà fatica ad asciugarsi creando puzza, fango ed una serie inevitabili di disagi che continueranno per mesi. Le vasche non sono state terminate ma risultano ancora in fase di realizzazione. Nonostante questo sono state comunque fatte funzionare.

A Rescaldina i vigili del fuoco sono entrati in azione al supermercato Conad dove c’è stato un allagamento causato dalla pioggia nell’area di carico e scarico del punto vendita delle gallerie commerciali ex Auchan. Nelle scorse ore il torrente Bozzente è esondato al confine di Origgio con Lainate e Nerviano e si stanno realizzando altri argini in grado di incanalare l’acqua evitando allagamenti nelle zone industriali.

Il centro geofisico Prealpino per venerdì prevede nuvoloso al mattino con qualche rovescio e temporale. Meno nuvole nel pomeriggio, ma ancora possibili rovesci e locali temporali. Temperature massime in lieve aumento e minime in calo. Per sabato a tratti nuvoloso al mattino, poi soleggiato. Nel pomeriggio non esclusi isolati rovesci più probabili in area pedemontana. Temperature massime in lieve aumento, di poco superiori ai 20 °C.