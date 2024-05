Milano, cade un albero in via Solari a causa del maltempo: ATM modifica il servizio dei tram

Milano,16 maggio 2024 – Le piogge continuano incessanti su Milano e la Lombardia e creano disagi anche per la mobilità: un albero nei pressi dello slargo tra via Solari e via Montevideo è caduto sulla rete aerea dei tram e ha costretto ATM a interrompere il servizio delle linee 2 e 14.

In particolare il tram 2 è sostituito da bus tra piazza 6 febbraio e piazzale Cantore. I tram fanno normale servizio tra Duomo e Maciachini. Il tram 14 invece è sostituito da bus tra piazzale Cantore e Lorenteggio. I tram fanno servizio tra il Cimitero Maggiore e via Cantù/Duomo.

Tra Duomo e viale Coni Zugna si consiglia di utilizzare la metropolitana, M1 + M2 (scendete a Sant'Agostino per cambiare coi bus).

Disagi simili anche in un’altra zona della città, in via de Marchi, chiusa a causa della caduta di grossi rami in mezzo alla strada. Per quanto riguarda la circolazione dei bus, la 94 è stata deviata.

Il traffico in diverse zone della città, dovuto anche ad alcuni cantieri stradali, sta rallentando la circolazione delle linee 12, 35, 43, 47, 51, 87, 92 e 93. Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate più lunghe del solito. Parcheggi di corrispondenza. Il parcheggio di Romolo raso è momentaneamente al completo.