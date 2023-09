Canegrate, ancora un tir incastrato nel sottopasso: capita una volta a settimana

Canegrate (Milano) - Ancora un tir incastrato nel sottopasso ferroviario. Canegrate fa ancora una volta i conti con il traffico e con i problemi relativi ai sottopassi che stanno creando disagi alla circolazione.

Questa mattina verso le 10 un camion di grandi dimensioni è rimasto incastrato nel sottopasso di via Novara. Il tir ha creato problemi e ingorghi. Sul posto la polizia locale. L'autista è riuscito a muovere il camion sgonfiando le gomme. Qualche centimetro è bastato per uscire senza l'intervento di mezzi esterni.

"Non è facile trovare una soluzione. Non esiste una gestione alternativa della mobilità in paese. Ci sono questi due sottopassi per passare da una parte all'altra del paese. Non abbiamo altro", spiega il sindaco Matteo Modica. Solo qualche giorno fa l'ennesimo furgone incastrato in via Marconi. La media di incidenti simili è di circa uno alla settimana.