Canegrate, tir si incastra nel sottopasso di via Magenta: circolazione in tilt

Canegrate,3 luglio 2023 - Circolazione in tilt a Canegrate dove verso le 17 si è incastrato un tir che trasportava legname nel sottopasso di via Magenta. Il camion è rimasto letteralmente incastrato nel sottopasso ferroviario causando il blocco della circolazione per diverso tempo e costringendo gli automobilisti a passare da Parabiago. Sul posto la polizia locale ha chiamato una ruspa per alleggerire il camion permettendo la manovra al di sotto dalla massicciata ferroviaria rimasta danneggiata.

Settimana scorsa sempre a Canegrate due furgoni a distanza di poche ore sono rimasti distrutti nel sottopasso di via Marconi a Canegrate che risulta più basso rispetto a quello di via Magenta. Un paese tagliato in due dal passaggio della ferrovia.

Uno dei tanti tir incastrati

Purtroppo troppo spesso gli autisti non controllano l'altezza dei propri mezzi mandando la circolazione stradale letteralmente in tilt proprio come accaduto oggi. Rfi uscirà per controllare la stabilità del sottopasso ferroviario dove ogni giorno transitano centinaia di treni sula linea Gallarate-Milano.