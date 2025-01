Concorso presepi a Canegrate: chi ha vinto i premi per i migliori allestimenti

Canegrate, 14 gennaio 2025 – Nel Polo Culturale Catarabia a Canegrate, si è svolta la cerimonia conclusiva della II Mostra “La Via dei Presepi”, promossa dal Gruppo Il Presepio.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Matteo Modica e l'assessore alla cultura Sara Lurago. L'esposizione, che ha visto protagonisti 32 presepi, è stata aperta al pubblico dall'8 dicembre al 6 gennaio. Con un totale di 1.250 voti pervenuti tramite social e numerose visite, l’evento ha riscosso grande successo.

La giuria critica, composta da Carlo Massimiliano Colombo, Flaminia Baroffio, Carla Pagani e Antonella Fenili, ha premiato diversi presepi suddivisi in categorie con varie motivazioni.

I riconoscimenti

Il premio della giuria critica, un quadro del pittore Primo Guanziroli donato dalla famiglia Guanziroli, è stato assegnato al signor Virginio Marnati per un presepe tradizionale, apprezzato per la sua armonia compositiva e la cura dei dettagli. Il premio social, per il presepe più votato, è andato a Angelo Meraviglia. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Giuseppe Fenili per il "Presepe d’Atmosfera" e a Patrizia De Longis per lo "Spirito della Manifestazione."

Nella categoria Presepi Tradizionali, i premiati sono stati Sabatino Santarelli, Gelmino Visentin, Maria Gina Montoli e Sergio Giovesi. Per la categoria Presepe con Messaggio: Annibale Marra e Marco Gunaziroli. Tra i Presepi di Gruppo, sono stati premiati la Scuola Infanzia Gajo, l’Oratorio Maria Immacolata e Gianfranco Antonioli.

Per la categoria Presepe di Fantasia, i riconoscimenti sono andati a Irene Calì, Luca Mezzanzanica e Patrizia Raimondi. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato, e a chi non ha ricevuto premi è stato donato un piccolo presepe.

Le iniziative di contorno

Inoltre, sono stati premiati i vincitori di due iniziative collaterali alla Mostra: la Caccia al Presepe Nascosto, promossa in collaborazione con Il Gelso APS, e il Concorso per Bambini “Disegna il tuo Natale”.

La Caccia al Presepe ha visto la realizzazione di un presepe dai ragazzi e volontari dell’associazione, esposto nella vetrina della Farmacia Simonatti. Durante la cerimonia, è stato presentato un diorama del presepista Carlo Colombo, molto apprezzato dal pubblico presente.