Canegrate, boom di partecipanti alla ‘Camminata in Rosa’ al parco del Roccolo

Canegrate (Milano), 18 marzo 2024 - Sempre molto partecipata la "Camminata in Rosa" di Canegrate, iniziativa solidale a favore della Fondazione AIRC organizzata dal locale Gruppo Volontari e dal Gruppo di Cammino. Circa 500 i partecipanti che, anche in questa terza edizione andata in scena domenica 17 marzo, hanno percorso i sentieri del Parco del Roccolo.

Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, le consulte e l’Ente Parco per il sostegno, oltre ai negozianti che hanno contribuito alla raccolta fondi in sede di pre-iscrizioni. "Un particolare ringraziamento va alla contrada Baggina per l’organizzazione del punto ristoro e la messa a disposizione dei defibrillatori mobili - spiegano gli organizzatori - . Non possiamo non ringraziare l’Atletica Parabiago per la loro numerosa e sempre gradita partecipazione. Infine, ma soprattutto, infinite grazie ai cittadini canegratesi e dei paesi limitrofi che hanno aderito all’iniziativa".