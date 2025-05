Topi, rifiuti e vegetazione incolta: a Canegrate via alla bonifica del “posto di blocco” abbandonato

Canegrate (Milano), 30 maggio 2025 – È iniziata oggi la bonifica dell’area antistante la stazione ferroviaria di Canegrate da parte degli operai di RFI, dopo l’ennesima segnalazione da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune. Al centro dell'intervento, il cosiddetto “posto di blocco”, un fabbricato in forte stato di degrado situato in via Volontari della Libertà, a pochi metri dalle abitazioni e dalla strada.

L’area si presentava con vegetazione incolta, rifiuti di vario tipo – tra cui una lastra sospetta che potrebbe contenere amianto – ed era infestata da roditori. Condizioni che hanno spinto il responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente, l’architetto Antonino Zottarelli, a inviare una richiesta urgente a Ferrovie dello Stato: entro dieci giorni si chiedeva il taglio della vegetazione, la rimozione dei rifiuti e un’operazione di derattizzazione.

RFI ha risposto prontamente, facendo partire i lavori pochi giorni dopo la segnalazione. Si tratta di un primo passo per ripristinare condizioni minime di igiene e sicurezza in una zona strategica per la mobilità cittadina, attraversata ogni giorno da centinaia di pendolari.

Il Comune di Canegrate auspica che, oltre alla pulizia in corso, vengano presto affrontati anche gli aspetti strutturali, per impedire il ritorno al degrado e restituire piena dignità a un’area che, nel passato, aveva un ruolo cruciale nella gestione della circolazione ferroviaria. Con l’avanzare delle tecnologie e la centralizzazione dei comandi, il “posto di blocco” ha perso la sua funzione originaria, ma oggi il suo recupero – o la sua demolizione – rappresentano una priorità per la sicurezza urbana e la qualità della vita dei residenti. Rfi sembra intenzionata ad agire verso la demolizione del fabbricato ma il comune ha chiesto notizie ufficiali in tal senso.