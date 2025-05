E il Vigentino diventò SouPra

In principio è stato NoLo (North of Loreto, a nord di Loreto per noi comuni mortali), poi in un florilegio fighetto di anglicismi per battezzare con una sigla in English quartieri milanesi che un nome storico (e meneghino) l'hanno sempre avuto, si sono aggiunti Napa (Naviglio Pavese), NoM (North of Milano), NoCe (Nord di Cenisio, l'area cioè fra Monumentale e piazza Firenze grosso modo) e SouPra, a sud di Prada, in parole povere le estreme propaggini del Vigentino oggi rivitalizzate dalla presenza della Fondazione Prada e di altre riqualificazioni come il business district di piazza Olivetti. Milano vicina all'Europa, come cantava Lucio Dalla, ama seguire un trend già diffuso a Parigi (SoPi, sud di Pigalle; SoMa, a sud del Marais), Londra, fino ad arrivare a New York. Il dilemma rimane però quello di sempre: basta un’etichetta cool in inglese a farti gareggiare nello stesso campionato di Parigi, Londra o Berlino? Nel viaggio al Vigentino, pardon SouPra, che abbiamo fatto qualche dubbio viene...