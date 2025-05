Rimossa la tapparella rotta da mesi. Bimbi materna al buio da ottobre

C’è voluto parecchio tempo, ma finalmente qualcosa si è mosso per porre rimedio a un problema che i genitori dei bambini di una sezione della Materna Collodi di Legnano segnalavano ormai da tempo: una delle enormi tapparelle-saracinesca che servono per separare lo spazio interno della sezione dal giardino esterno si era infatti bloccata a causa della rottura del motore che la aziona. Nulla di particolare, se non fosse che il problema manifestatosi a ottobre ancora alcuni giorni fa non era stato risolto, lasciando la classe al buio per l’impossibilità di sollevare la tapparella. A causare i ritardi continui non è stata certo la mancanza di fondi, perché sempre di un semplice motore si tratta, ma di sicuro una comunicazione farraginosa tra le parti in causa, che ha trascinato la vicenda nel tempo. Due giorni fa, finalmente, dopo l’ennesima sollecitazione i tecnici sono intervenuti quanto meno per smontare la tapparella: l’intervento non è risolutivo perché ancora si attende di reperire il motore che aziona il meccanismo, ma quanto meno "luce fu" all’interno della sezione Rosa della materna.

P.G.