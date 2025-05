Giardini Pattani sotto cura. Ora si pensa al recupero

Sono cominciati giovedì scorso, i lavori di messa in sicurezza del giardino Piera Pattani, chiuso a seguito della caduta di un albero nel mese di aprile. Si comincerà dai lavori di potatura degli alberi per la riduzione delle chiome e l’eliminazione di rami secchi, quindi si procederà con le tomografie "al piede" delle due piante più alte del giardino, un olmo e una quercia che superano i 25 metri. La tomografia è un metodo di analisi che valuta la stabilità degli alberi. In caso l’esame rivelasse qualche problema si proseguirà con ulteriori analisi. Seguiranno gli interventi di ripristino della pavimentazione e della recinzione danneggiate dalla caduta dell’albero.

Il giardino era stato chiuso al pubblico nel pomeriggio dello scorso 16 aprile, una giornata di vento intenso, a seguito della caduta dell’albero dopo una forte folata. La pianta, posizionata lungo il perimetro del giardino verso il liceo Galilei, cadendo, aveva danneggiato la copertura della giostrina. Fortunatamente l’oasi verde era deserta e la caduta dell’albero non aveva provocato danni oltre a quelli materiali. Il successivo sopralluogo di un agronomo aveva poi rilevato che la caduta dell’albero era dovuta a sradicamento, favorito da una scarsa radicazione della pianta verso il muro di cinta. L’albero, controllato lo scorso anno, era sano e il cedimento è stato non prevedibile.