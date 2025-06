Cambiano le guide della comunità. Entreranno in carica a settembre

I vicari episcopali delle varie zone della Diocesi hanno annunciato alle parrocchie interessate le indicazioni a riguardo dei nuovi parroci che entreranno in carica dal prossimo primo settembre. Notizie che riguardano, tra le altre, le parrocchie di Inveruno, Abbiategrasso e Rescaldina.

Con la scelta di don Francesco Agostani ad Inveruno si chiude la parantesi dell’allontanamento del parroco don Marco Zappa, canturino, dimessosi dopo un suo coinvolgimento nella frequentazione di siti gay. Don Francesco Agostani, rhodense nato nel 1980, è attualmente vicario nella parrocchia di Santa Croce a Garbagnate Milano. È conosciuto anche a Magenta essendo stato per anni responsabile dell’oratorio della parrocchia ex Somaschi.

Per guidare la comunità San Carlo Borromeo di Abbiategrasso (che unisce tre parrocchie della città, Santa Maria Nuova, Sacro Cuore e Castelletto) a seguito delle dimissioni per raggiunti limiti di età del parroco attuale, monsignor Innocente Binda, è stato indicato don Angelo Puricelli. Nato a Malnate nel 1964, parroco da dieci anni alla parrocchia dei santi Cosma e Damiano di Concorezzo don Angelo sarà anche prevosto di Abbiategrasso. Prima ancora era stato a Venegono come responsabile dell’attività giovanile e a Melzo ed aveva diretto il collegio arcivescovile Volta di Lecce, dal 2008 al 2015. Dal 2021 era stato nominato decano per le parrocchie del Vimercatese.

A Rescaldina al posto del parroco Enrico Vertemati, che va in pensione, arriverà da Bussero don Achille Fumagalli di 51 anni, brianzolo nato ad Osnago, ordinato sacerdote nel 1999. Don Enrico continuerà a risiedere a Rescaldina e sarà a disposizione per i bisogni ministeriali delle parrocchie della zona.

G.Ch.