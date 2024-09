Cambia l’orario dei bus, “test” sul ritorno a scuola

Manca ancora poco più di una settimana alla ripresa delle attività scolastiche (12 settembre) ma già da domani per le strade della città torneranno a girare gli autobus del servizio di trasporto pubblico locale orientato al trasporto scolastico. Un servizio gratuito per tutti che anche quest’anno è stato programmato tenendo conto delle fasce orarie maggiormente interessate dal pendolarismo scolastico, da lunedì a venerdì. Il servizio proseguirà sino al 30 giugno dell’anno prossimo.

Le due principali linee di esercizio per le strade della città (Linea 1 Magenta-Pontevecchio e Linea 2 Magenta-Pontenuovo) non cambiano i percorsi, le fermate e gli orari già in essere alla chiusura del precedente anno scolastico. Sono previste due corse tra le 7 e le 7,35, e altre tre corse tra le 13,40 e le 15,10). Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere la linea integrativa, con i medesimi orari e percorsi delle linee principali, orientata ad una utenza non scolastica, per due volte a settimana nei giorni di lunedì e giovedì nella fascia oraria dalle 9 alle 12. Quattro le partenze dal capolinea di Pontevecchio, tra le 8,15 e le 10.30, e tre partenze dal capolinea di Pontenuovo, a cadenza oraria, tra le 8.30 e le 10.30.

Anche la linea integrativa effettuerà il servizio a partire da domani mattina. In considerazione dei lavori di riqualificazione che interessano la piazza del mercato, nelle sole giornate di domani e lunedì 9 settembre alcune fermate sono sospese, nello specifico quelle di via Bersaglieri e via Ponte Vecchio-Casa Accoglienza sulla linea 1, via Ponte Nuovo-Casa Accoglienza, Bersaglieri e piazza Kennedy sulla linea 2.G.Ch.