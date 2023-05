Cade un tronco e lo travolge Muore taglialegna di 70 anni

DUMENZA (Varese)

Infortunio mortale ieri a Dumenza, vittima un operaio di 71 anni dipendente (nonostante l’età avanzata) di una ditta specializzata nelle attività disboscamento. L’uomo è stato colpito da un grosso ramo che si è staccato da un albero mentre stava effettuando l’operazione di taglio in un’area boschiva nella zona del rifugio Campiglio. Un impatto violento che l’ha fatto cadere a terra sotto il peso del ramo. L’incidente si è verificato intorno alle otto, in località Pradecolo a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.

A dare subito l’allarme un operaio che stava operando con lui, nella stessa squadra. Sul luogo del grave infortunio sono subito arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco e il personale sanitario con l’ambulanza, per velocizzare le operazioni si è levato in volo anche l’elisoccorso. Purtroppo per il settantunenne, non c’è stato nulla da fare. Al personale sanitario inviato dal 118 non è restato altro da fare che constatare il decesso sul posto. I vigili del fuoco di Luino hanno messo in sicurezza l’area – una zona impervia anche particolarmente difficile da raggiungere – con tecniche alpinistiche e hanno recuperato la salma, che è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Luino e i tecnici di Ats Insubria competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, che hanno raccolto tutti gli elementi utili a chiarire le cause dell’infortunio che non ha lasciato scampo al settantunenne. L’indagine dovrà appurare se siano state rispettate tutti i dispositivi antifortunistici.

A marzo un incidente simile si era verificato a Imbersago, nel Lecchese. Era morta una donna di 72 anni, che stava reggendo la scala al marito mentre quest’ultimo era intento a potare la siepe con la sega elettrica. Un passo falso e l’uomo era caduto dalla scala. La sega, in quel momento ancora in funzione, aveva colpito la donna ferendola mortalmente alla spalla destra, quasi amputandole il braccio. In provincia di Varese nei primei due mesi dell’anno si sono già registrati 1357 gli infortuni sul lavoro.

Rosella Formenti