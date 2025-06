Cade da una scala e sbatte la testa contro un tubo di ferro: grave 68enne di Villa Cortese

Villa Cortese (Milano) – Drammatico incidente sul lavoro: operaio cade da una scala e finisce in ospedale in codice rosso. Un grave incidente ha sconvolto Villa Cortese nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno. Un uomo di 68 anni è precipitato da una scala mentre si trovava in via Padre Kolbe, cadendo in un fossato da circa due metri d’altezza e impattando violentemente contro un pesante tubolare in ferro. Una scena scioccante, che ha subito allarmato i presenti e fatto scattare l’allerta. Le condizioni dell’uomo sono apparse critiche sin dai primi istanti. La centrale operativa del 118 ha inviato con urgenza sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. I soccorritori hanno operato tempestivamente per stabilizzare l’operaio sul luogo dell’incidente, prima del trasporto d’urgenza all’ospedale San Carlo di Milano. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico e gravi lesioni al volto. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Polizia Locale di Villa Cortese, intervenuta immediatamente sul posto per effettuare i rilievi. Al momento si ipotizza un incidente sul lavoro, anche se sono in corso accertamenti per definire con esattezza le circostanze in cui l’uomo stava operando. La comunità è sotto shock e la preoccupazione resta alta: l’uomo è tuttora ricoverato in gravi condizioni e la sua prognosi rimane riservata. Ore d’ansia per i familiari, che attendono aggiornamenti nella speranza che il 68enne possa superare questo drammatico episodio.