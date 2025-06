Il terreno cede, gru si abbatte su due auto in sosta

Cede il terreno, crolla la gru, alta trenta metri che si abbatte su due auto in sosta. È successo ieri mattina in via Trecate, poco lontano dal centro sportivo Molinello: danni a due veicoli, in quel momento senza nessuno all’interno, appartenenti a privati cittadini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: gli operai erano lontani dal luogo dell’incidente. Altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore come raccontano alcuni simili fatti di cronaca. La base della gru è sprofondata e le zanche si sono piegate a terra non avendo più un solido appoggio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, coordinata dal comandante Antonino Frisone: gli agenti stanno verificando le autorizzazioni legate al cantiere e le prove di carico per predisporre un rapporto destinato all’autorità giudiziaria. È stata coinvolta anche l’Ats di zona. La sede stradale è rimasta danneggiata, via Trecate rimane percorribile con qualche deviazione.