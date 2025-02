Caccia al nuovo mossiere del Palio 2025. Due i nomi caldi: Calamassi e Busatti

Palio di Legnano 2025: chi sarà il nuovo mossiere? La ridda di voci sul palio di Legnano si concentra ora su chi prenderà il posto di Renato Bircolotti come mossiere dell’edizione 2025. La questione è stata al centro di una recente riunione dei Capitani, dalla quale sono emersi due nomi: Andrea Calamassi e Davide Busatti. Cinque Contrade hanno espresso la loro preferenza per Calamassi, mentre le restanti tre hanno votato per Busatti. Entrambi sono allievi di Bircolotti e vantano una solida esperienza nelle mosse di corse storiche.

Calamassi, senese, ha un curriculum di tutto rispetto: dopo gli esordi a Castiglion Fiorentino, Bientina, Casole d’Elsa, Piancastagnaio e Castel del Piano, ha maturato esperienza a Fucecchio, Ferrara e Asti. Funzionario del Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), ha iniziato la sua carriera da cavaliere nel 1968 e non ha mai abbandonato il mondo dell’ippica. Nel 2023 è stato nominato Mossiere del Protocollo degli Addestramenti del Palio di Siena, lasciando la presidenza dell’Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori Cavalli da Palio.

Busatti, di Castiglion Fiorentino come Bircolotti, ha all’attivo diverse esperienze nei Palii provinciali, anche se in numero inferiore rispetto al rivale. Recentemente ha diretto la mossa al Palio di Buti, mentre nel 2024 è stato mossiere del Memorial Favari. Nelle prossime ore l’ultima parola spetterà al Cavaliere del Carroccio, Andrea Monaci, che valuterà i pareri espressi dai Capitani prima di annunciare il nome del mossiere. Sembra assodato che arrriverà a Legnano Calamassi.

Ch.So.