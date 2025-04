Busto Garolfo, aggredisce e tenta di strangolare la madre per avere denaro: arrestato ragazzo di 29 anni

Busto Garolfo (Milano), 29 aprile 2025 – Ha chiesto denaro alla madre come ormai succedeva da tempo, sempre con maggiore insistenza fin quando, di fronte al diniego, l’ha presa per il collo e minacciata: aveva sopportato fin troppo la donna che, domenica mattina, ha infine deciso di interrompere le vessazioni e allertare i carabinieri, che hanno arrestato il figlio della 56enne per una lunga serie di reati. L’intervento è avvenuto intorno alle 6 del mattino, quando alla centrale dei carabinieri è arrivata la segnalazione di una lite in atto in un’abitazione di Busto Garolfo.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato la donna alle prese con il figlio, un giovane classe 1996 e ufficialmente domiciliato a Magenta, già noto alle forze dell’ordine e assuntore di sostanze stupefacenti. Il 29enne era arrivato nella casa della donna e aveva chiesto insistentemente di avere denaro, così come era già capitato in numerose altre occasioni: di fronte all’opposizione della donna, il giovane era passato alle maniere forti prendendo per il collo la madre e minacciandola.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno in breve compreso la situazione: il 29enne è stato fermato, identificato e arrestato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni penali aggravate e, per la reazione all’arrivo dei militari, resistenza a pubblico ufficiale.