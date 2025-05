Buscate, furto di rame al cimitero: i due ladri arrestati in flagranza

Buscate (Milano), 21 maggio 2025 – Colti sul fatto dai carabinieri alle 4 del mattino di fronte al cimitero di Buscate, avevano in auto oltre 180 chilogrammi di rame da poco rubati: i due ladri sono stati arrestati in flagranza di reato.

La segnalazione

L’episodio è accaduto pochi giorni fa e tutto ha avuto inizio con la segnalazione di un cittadino che, residente nella zona del cimitero di Buscate, nel cuore della notte ha sentito rumori sospetti provenienti dalla zona.

Sul posto è dunque intervenuta poco dopo le 4.30 del mattino una pattuglia dei carabinieri di Cuggiono e i militari, una volta giunti nei pressi del cimitero, si sono trovati di fronte a due persone che, appena uscite dal cancello principale, si avviano verso l’auto (l’unica presente) lasciata nel parcheggio.

La refurtiva

Difficile passare inosservati considerata l’ora e inevitabile a quel punto è arrivata anche la perquisizione del veicolo. Tanto per iniziare con il piede giusto, l’autovettura è risultata essere intestata a un terzo soggetto: all’interno dell’autovettura, poi, sono state trovate lastre di rame (risultate poi sottratte dalle cappelle all’interno del cimitero) per un peso complessivo di oltre 180 chilogrammi e l’immancabile piede di porco che costituisce parte integrante del kit di ogni ladro.

In carcere

I due ladri, un cittadino moldavo di 24 anni e un italiano di 46 anni, entrambi residenti a Vigevano, sono stati dunque arrestati per furto aggravato. Processati per direttissima al tribunale di Busto Arsizio, per i due l’arresto è stato convalidato, con obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza per entrambi.