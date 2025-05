Arluno, rubano capi d'abbigliamento da un tir e finiscono in un fosso dopo l'inseguimento

Arluno (Milano) – Stavano svaligiando un tir fermo in una piazzola e si erano già impossessati di capi d’abbigliamento di marca per qualche decina di migliaia di euro: l’arrivo dei carabinieri ha dato il via a un inseguimento nella notte a tutta velocità che si è concluso con la macchina dei ladri in un fosso, la fuga a piedi dei malviventi in una risaia e il recupero di tutta la refurtiva. La vicenda ha avuto come teatro il territorio compreso tra Arluno, dove è iniziato l’inseguimento, e Muggiano, dove l’auto dei ladri è stata infine raggiunta, a partire dalle 2 e 30 dell’ultima notte.

I carabinieri in pattuglia, infatti, si sono accorti che qualcosa non andava durante il normale servizio di perlustrazione del territorio una volta giunti in via Bellini ad Arluno, a poca distanza dal supermercato Tigros. Arrivati in zona, infatti, i militari sono stati allertati dal suono del clacson del conducente del tir: l’uomo, che stava dormendo sul mezzo, si era accorto che in piena notte qualcuno aveva scassinato il rimorchio e si stava impossessando della merce qui contenuta, capi d’abbigliamento di marca e di notevole valore.

Quando ha visto l’auto dei carabinieri in zona l’autista ha dunque segnalato la situazione suonando il clacson: i quattro ladri, accortisi dell’arrivo dei militari, hanno caricato in fretta e furia la refurtiva su un’Alfa Romeo Giulietta (poi risultata rubata) per darsi alla fuga con il portellone posteriore dell’auto ancora aperto. A quel punto è iniziato un inseguimento che si è prolungato attraverso il territorio di Corbetta, Vittuone, Santo Stefano Ticino, Cisliano, Cusago, tra continui zig-zag, stop improvvisi per farsi tamponare dai carabinieri e l’ultimo, inutile tentativo di fermare la corsa dei militari gettando dal portellone posteriore nel territorio di Santo Stefano Ticino i cartoni con la merce da poco rubata (poi recuperata da altri militari).

Una volta arrivati nel territorio di Muggiano i ladri hanno però esagerato con le manovre spericolate e sono infine usciti di strada in una curva, finendo nel fosso ai confini di una risaia: qui hanno abbandonato l’auto e si sono dati alla fuga correndo nei campi allagati, riuscendo così a far perdere le loro tracce in aperta campagna. I carabinieri hanno recuperato la merce e stanno ora indagando per arrivare a identificare, sulla base dei tanti indizi raccolti, il gruppo di ladri.