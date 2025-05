Ruba la bicicletta in un garage. Ma la fuga dura poco, arrestato

CHIGNOLO PO (Pavia) E’ stato intercettato dai carabinieri a pochi isolati dall’abitazione derubata, con la bicicletta appena portata via dal garage. A.S., 33enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e con diversi precedenti, è stato arrestato dai militari della Stazione di Chignolo Po, della Compagnia di Stradella, con l’accusa di furto in abitazione.

Nel pomeriggio di lunedì, la stessa padrona di casa ha visto dalla finestra l’uomo che si allontanava con la mountain-bike appena rubata nel garage della sua abitazione a Chignolo Po e ha subito chiamato il 112. Dalla centrale operativa è stata allertata la pattuglia dei carabinieri, che si trovavano già nella zona per un normale servizio di controllo del territorio, e che sono quindi intervenuti immediatamente, riuscendo a intercettare il sospettato e a recuperare la bicicletta rubata.

Una circostanza resa possibile dalla tempestività dell’allarme e dall’immediata risposta dell’intervento. All’evidenza della quasi flagranza è poi scattato l’arresto, per furto in abitazione in quanto il garage è ritenuto di pertinenza appunto della stessa casa.

L’arrestato è stato quindi trattenuto in camera di sicurezza alla caserma del Comando Compagnia dei carabinieri di Stradella, in attesa dell’udienza di convalida e dell’eventuale giudizio per direttissima. S.Z.