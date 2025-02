Botti per la festa. Scatta la maxi multa

Un’esplosione di petardi nel piazzale del supermercato Tigros di via Garibaldi è costata cara a un giovane di Vanzago, sanzionato con una multa di 500 euro. L’episodio ha suscitato l’ira di numerosi cittadini, che hanno manifestato il proprio disappunto sui social, lamentando i forti rumori provocati dalle detonazioni. La Polizia locale di Nerviano-Pogliano è intervenuta avviando un’indagine per identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere di sorveglianzahanno permesso di risalire a un veicolo e, di conseguenza, al giovane coinvolto. Il ventenne, riconosciuto come autore del gesto, ha ammesso di aver acceso e fatto esplodere circa 30 petardi per festeggiare il compleanno di un’amica. L’episodio si è concluso con la sanzione amministrativa, un monito per chiunque pensi di poter trasformare spazi pubblici in aree pericolose per sé e per gli altri.

Ch.So.