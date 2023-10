Parabiago, botte tra tifosi alla partita di terza categoria: scontri con bastoni e volti coperti

Parabiago (Milano) – Doveva essere una tranquilla partita di terza categoria, è finita in rissa con tre feriti trasportati in ospedale a Legnano: l’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi nei pressi del campo sportivo Libero Ferrario di Parabiago, dove era in programma la partita San Lorenzo di Parabiago - Sant'Ilario, sfida inserita nel calendario del campionato di terza Categoria.

Secondo la prima ricostruzione la partita era in corso quando piccoli gruppi di tifosi, alcuni con il volto accuratamente coperto e armati di bastoni, si sono scontrati anche nelle strade vicine allo stadio. Il tanto inatteso quanto violento scontro si è concluso con botte e contusioni per parecchi dei presenti.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Legnano e Busto Arsizio e della Croce bianca di Legnano che si sono dovute occupare delle condizioni di salute di cinque persone di età compresa tra i 16 e i 56 anni: tre tifosi feriti sono stati poi condotti in codice giallo all’ospedale di Legnano con contusioni varie. Sul posto, intanto, erano giunti anche i carabinieri di Legnano che hanno subito iniziato le indagini per cercare di individuare i responsabili del violento attacco, che nel frattempo si erano ormai allontanati.