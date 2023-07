Maltempo a Milano: il sole splende ma viene diramata una nuova allerta gialla per temporali

Milano, 6 luglio 2023 – Dopo le due bombe d'acqua in due giorni prosegue a Milano l'allerta meteo per temporali. È stata infatti emanata un'allerta gialla, cioè di rischio ordinario, a partire dal primo pomeriggio di oggi, anche se fino alle 17 non si sono registrate precipitazioni. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Osservati speciali restano i fiumi Lambro e Seveso che questa mattina hanno rischiato di esondare, prima di tornare ai livelli di guardia. Vari i sottopassi chiusi in città per ragioni di sicurezza e per permettere ai vigili del fuoco di drenare l’acqua accumulata, chiusa ed evacuata a scopo prudenziale la sede di Exodus all’interno del Parco Lambro. Allagate varie strade della zona nord della città con svariati problemi alla circolazione. In via Amoretti, nel quartiere Quarto Oggiaro, e a Bruzzano, vari alberi si sono spezzati, cadendo su marciapiede e automobili. Problemi non solo a Milano ma anche nell’hinterland meneghino, in Brianza, nel Lecchese e nel Pavese.