Bicipolitana, nuove risorse. In arrivo 106mila euro da Roma

Altro denaro in arrivo per i progetti che hanno a che fare con la mobilità ciclistica: questa volta Legnano è inclusa nei 26 Comuni italiani - da 50mila a 300mila abitanti - ammessi al finanziamento dell’iniziativa “Bici in Comune“, promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di “Sport e Salute“ e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. A Legnano approderanno 106mila euro, destinati a finanziare le iniziative di promozione della mobilità ciclistica contenute in “(Bici)politana Legnano: 100 anni in sella nella Città dell’industria, scuola e tempo libero“, un progetto che fa leva sulla rete ciclabile in via di realizzazione, la Bicipolitana, per proseguire, migliorare e implementare le azioni messe in campo dall’Amministrazione per incentivare la mobilità ciclabile negli spostamenti quotidiani.

Tre le linee di attività previste nel progetto: il completamento della segnaletica orizzontale e verticale delle linee 4 (Villa Cortese – Saronnese) e 5 (Olona Greenway), comprensiva di cartelli di tipo turistico-territoriale, mappe della Bicipolitana e dei quartieri e implementazione del percorso tematico esistente “Olona nei secoli“. È prevista anche la digitalizzazione del progetto Bicipolitana con un’apposita pagina dedicata e una dotazione di alcune biciclette o e-bike in sharing che farebbero perno sulla velostazione.

La seconda linea riguarda l’implementazione e completamento della dotazione di infrastrutture al servizio dei ciclisti, come posteggi, bike box, punti di ricarica per e-bike, stazioni di riparazione e manutenzione bici, un totem permanente contabici.

La terza linea di intervento, infine prevede quattro eventi per promuovere e valorizzazione la ciclabilità e il territorio.