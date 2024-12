Besate a sorpresa ha scalato la graduatoria regionale. Così resta un modello da seguire per le piccole realtà

È uno dei Comuni sotto l’ala del Consorzio dei Navigli, azienda del Sud Ovest Milanese che si occupa della gestione integrata dei rifiuti, a portare a casa virtualmente il titolo di Comune con la percentuale più alta di rifiuti differenziati in tutta la provincia di Milano. Besate, che conta poco più di duemila abitanti, è certamente facilitato dalla dimensione contenuta, ma quest’anno è riuscito a scalare la classifica regionale grazie al 90,6 per cento di rifiuti differenziati (lo scorso anno era “soltanto“ l’88,4 per cento). E così quest’anno nessuno riesce a fare meglio di Besate, neppure per quanto riguarda i chilogrammi di rifiuti indifferenziati, conferiti annualmente da ogni cittadino: di media i besatesi ne conferiscono solamente 39 a testa.

P.G.