Bareggio, auto contro moto in via Magenta: muore Enrico Garavaglia

Bareggio, 9 ottobre 2023 – Un’altra tragedia della strada. Questa volta è successo a Bareggio in via Magenta. La dinamica è ancora tutta da ricostruire: all'opera è la polizia locale giunta sul posto.

Un automobilista avrebbe urtato una moto facendo cadere il conducente. Forse si era allargata a sinistra per lasciare spazio ad una bicicletta, ma è ancora tutto in fase di chiarimento.

A terra in condizioni disperate è rimasto un uomo classe 1969. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul luogo dell’incidente sono giunti un equipaggio della Croce Bianca di Magenta e l’automedica. Il 54enne era a terra era in arresto cardiaco. Le manovre rianimatorie sono cominciate immediatamente e sono continuate durante il trasporto in ospedale e fino all’arrivo al pronto soccorso del San Carlo. Quando sono arrivati al nosocomio milanese ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.

La vittima è Enrico Garavaglia, titolare dell’autolavaggio di via Giovanni XXIII a Bareggio. La Polizia locale bareggese ha messo sotto sequestro i mezzi coinvolti. Un’operazione necessaria ai rilievi da condurre per chiarire la dinamica. Sul corpo dello sfortunato 54enne verrà effettuata l’autopsia.

Gli agenti sono rimasti in via Magenta per diverse ore al fine di raccogliere tutte le testimonianze possibili. Hanno gestito il flusso viabilistico, a quell’ora è sempre piuttosto intenso lungo via Magenta, la strada statale che collega tutti i comuni da Magenta verso Milano. Gli accertamenti della Polizia locale sono proseguiti per tutta la giornata.

Un dramma che arriva a pochi giorni di distanza da un altro incidente avvenuto a Soriano, frazione di Corbetta. In quell’occasione il conducente Vito Mirarchi, sopraffatto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere completamente il controllo dell’auto, è finito nel fosso nei pressi della cascina Belgioiosello, la strada che dalla frazione porta a Cisliano. Anche per lui non c’è stato niente da fare.