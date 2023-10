Legnano e l’incubo delle baby gang. Il messaggio sul web: "Ci troviamo alle giostre per fare un bordello"

Legano, 17 ottobre 2023 – “Ci troviamo alle giostre per fare bordello".

Questo il messaggio sul web che alcuni ragazzini avrebbero fatto girare nei giorni scorsi per potersi raggruppare al luna park di Legnano per un sabato sera all’insegna delle risse e del casino. Qualcuno è venuto anche da Gallarate, armato con bottiglie, altri con i coltelli. L’obiettivo era uno: fare casino in mezzo alla gente sulla scia di una moda che da un paio di anni sta continuando senza sosta sui social: parte l’invito per trovarsi tutti in un posto solitamente già affollato con l’obiettivo dichiarato creare panico.

Sabato notte gli scontri hanno coinvolto principalmente minorenni, molti dei quali di fuori Legnano. Al luna park è poi scoppiata la rissa che ha portato al ferimento di un 17enne italiano ricoverato a Busto in ospedale con prognosi di 9 giorni. I carabinieri adesso stanno tentando di ricostruire il collegamento con l’altra aggressione avvenuta in stazione nella stessa sera con un nordafricano 16enne colpito alla testa con una bottiglia (6 giorni di prognosi). Probabilmente una vendetta dopo la rissa avvenuta alle giostre fra gang di città diverse. E in via Guerciotti un ragazzo di Gallarate è stato aggredito da un decina di giovani di Cerro Maggiore. Intanto al luna park di Legnano i giostrai iniziano a prendere provvedimenti che forse, sarebbe stato meglio prendere prima fin dalla sera dell’inaugurazione.

"Per contrastare il fenomeno, insieme alla polizia locale e al nostro staff della security, sin dal giorno dopo, abbiamo incrementato i controlli agli ingressi, e come negli scorsi anni verranno installati tornelli conta persone ai due accessi. La sicurezza e il divertimento sono sempre al primo posto per noi" ha detto Heros Salvioli, portavoce dei giostrai di Legnano. Serata da dimenticare, quella di sabato con troppi giovani fuori controllo e con molte ragazze costrette a chiamare i genitori terrorizzate dai fatti in zona Piazza Primo Maggio

. "Mia figlia era andata con le sue amiche al luna park, ma ci ha chiamata terrorizzata di venirla a prendere. Ha visto gente armata correre per il luna park mentre inseguiva dei ragazzini" ha spiegato sui social un papà. Le baby gang sarebbero per la maggior pare formate da stranieri di seconda e terza generazione. Le stesse persone che qualche giorno fa nella zona dello stadio Pino Cozzi, hanno aggredito alcuni ragazzi italiani per rubare loro il cellulare.