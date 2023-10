Legnano, incubo baby gang: rissa e bottigliate al luna park. Ma anche in zona stazione

Legnano (Milano), 16 ottobre 2023 - Bottigliate e risse alle giostre, bottigliate e risse in stazione. Saranno i carabinieri a stabilire se i due eventi di sabato notte a Legnano siano o meno collegati, ma sembrano avere comunque tutti un denominatore comune: gang di minorenni.

Al luna park un 17enne finisce in ospedale preso a bottigliate, ma i cittadini presenti denunciano “una gigantesca rissa fra ragazzi” e soprattutto una trentina di persone che ha creato un “fuggi fuggi” generale all'interno del parco di divertimenti. Una baby gang di ragazzini che all'interno del Luna Park di Legnano ha fatto quello che voleva senza alcun controllo. Alla fine l'italiano preso a bottigliate è stato portato all'ospedale di Busto Arsizio.

Nella medesima nottata un 16enne nordafricano è stato colpito anche lui da una bottiglia e trasferito all'ospedale di Legnano. Un cittadino ha girato un video nei pressi della stazione in cui si vedono diversi ragazzi, per la maggior parte di origine straniera, scappare con bottiglie in mano.

Sempre a Legnano settimana scorsa in via monte nevoso un gruppo di quattro ragazzi italiani che erano seduti sulla panchina sono stati circondati da un gruppo di ragazzini adolescenti tutti vestiti di nero incappucciati ed armati con bottiglie di vetro. Li hanno derubati di cellulare e portafoglio uno di loro è stato pure ferito alla mano. Anche in questo caso una baby gang composta per la maggior parte da ragazzini stranieri.