Auto s’incendia al distributore. Aiuta madre e figlia e si ustiona l’addetto al rifornimento

Paura ieri mattina a un distributore di via Per Fagnano, quando un’auto ha preso improvvisamente fuoco. Erano circa le 8 quando le fiamme hanno avvolto il veicolo, innescando una corsa contro il tempo per evitare una tragedia. A bordo dell’auto si trovavano una donna di 42 anni e sua figlia di 10, che sono riuscite a uscire dal mezzo in tempo per mettersi in salvo, gridando disperatamente aiuto.

Un giovane di 27 anni, addetto al rifornimento, non ha esitato un istante: armato di estintore, si è lanciato verso il veicolo nel tentativo di domare l’incendio, consapevole del rischio rappresentato dalle vicine pompe di benzina. Mentre il ventisettenne cercava di tenere sotto controllo le fiamme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Sempione e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno rapidamente messo in sicurezza l’area e spento il rogo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Il giovane soccorritore, che ha riportato ustioni agli arti nel tentativo di spegnere le fiamme, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi, anche se le ferite richiederanno cure specialistiche.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Non è ancora chiaro se il rogo sia stato innescato dal veicolo prima che raggiungesse il distributore o se sia partito proprio dall’impianto. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le ipotesi, compreso un possibile guasto tecnico al mezzo. Il gesto del ventisettenne ha evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in un disastro di proporzioni inimmaginabili. Sotto shock, ma illese, madre e figlioletta.

