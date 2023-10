Associazione Bresadola. Ecco la mostra di funghi

Il cambiamento climatico si vede anche nel mondo dei funghi raccontato questo fine settimana dalla 46° edizione della mostra micologica realizzata nella palestra dell’ex scuola Pizzigoni dall’Associazione micologica Bresadola. Negli ultimi giorni gli appassionati del gruppo hanno passato al setaccio i boschi trovando 180 specie di funghi tra velenosi e commestibili che raccontano l’annata insolita per Saronno. "Quest’anno è stato turbolento – spiegano – ci sono stati tantissimi porcini ma in molti luoghi i funghi erano scarsi e solo nelle zone rimaste umide". Colpa di questa lunga coda d’estate: "Dove ci sono stati temporali è andata bene ma in altre zone, rimaste a secco, gli esemplari sono stati pochissimi". E poi "Abbiamo trovato funghi che qui non si erano mai visti perché diffusi solo sugli Appenini". La mostra è aperta anche oggi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.