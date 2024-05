"Assicurarsi ai sedili". La magia del teatro

Giunge alla 17esima edizione la rassegna teatrale del Rhodense "Assicurarsi ai sedili" che raccoglie le attività di compagnie professionali ed amatoriali territoriali. L’edizione del 2024 prevede anche alcune date che si terranno sul territorio nervianese in particolare in Sala Bergognone a cura del Teatro dell’Armadillo. Gli interpreti che prenderanno parte a queste due iniziative sono i bambini e i ragazzi che si sono cimentati con il corso teatrale durante l’ultimo anno, in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile "Non sono Gianburrasca". Uno degli obiettivi che ci si pone con questa iniziativa è di poter offrire ai più giovani la possibilità di approcciare il linguaggio teatrale. Lun 27 maggio alle 20 a Nerviano, Sala Bergognone, "Lasciate ogni speranza voi ch’entrate!" con ingresso gratuito con prenotazione tramite sito o app Eventbrite. Sabato 1 giugno "Una storia elementare". Tema di quest’anno, proposto a dicembre e sviluppato da alcune compagnie: il margine, il confine, il limite di appartenenza.

Christian Sormani