Arresto cardiaco. Così si impara il primo soccorso

"Ogni minuto conta, ogni cittadino può fare la differenza": parte da questo slogan l’evento “Salva per essere salvato“ che sabato 10 maggio animerà Magenta grazie all’impegno di Comune, Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e Asst Ovest Milanese, per insegnare a riconoscere l’arresto cardiaco, eseguire le prime manovre salvavita e utilizzare il defibrillatore, aumentando così le possibilità di sopravvivenza. L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Luca Del Gobbo, dall’assessore al Welfare ed Educazione, Giampiero Chiodini, Alessandra Russo, direttrice della Cardiologia dell’Ospedale di Magenta, Riccardo Stucchi, direttore del 118 di Milano, e Giovanni Guizzetti, direttore sociosanitario dell’Asst Ovest Milanese. Il 10 maggio, al salone polifunzionale Mario Leone e alla palestra della primaria Santa Caterina (piazza Mercato) saranno attive due postazioni, una dedicata ai cittadini e una alle scuole, per apprendere il massaggio cardiaco.

Saranno inoltre disponibili visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti: "Salva per essere salvato – ha spiegato Russo – offre strumenti pratici per riconoscere un arresto cardiaco e intervenire subito, guadagnando tempo prezioso per l’arrivo dei soccorsi". "La cultura del primo soccorso – ha detto Stucchi – è una competenza essenziale: non solo salva vite, ma costruisce una società più consapevole. A Magenta abbiamo già 68 defibrillatori mappati e geolocalizzati e 1700 cittadini formati al loro utilizzo".

Paolo Girotti