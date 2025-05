Ha rubato abiti per 1.200 euro Mariana Laura Iabangiu, romena di 25 anni. Verso le 18,30 è entrata nel centro commerciale di via Giussani, a Como: ha applicato la stagnola sulle placche antitaccheggio e infilato la merce in un sacco ma è stata fermata dalle commesse fino all’arrivo della Volante. È stata arrestata per furto aggravato. Ieri ha patteggiato 6 mesi.