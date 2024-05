Appalti per le Poste, i lavoratori sospendono la protesta

Si conclude stamattina alle 10 lo sciopero dei dipendenti di Natana, società che ha in appalto il servizio di smistamento delle spedizioni di SDA – Poste Italiane. Ieri i lavoratori, 130 complessivamente, di cui 120 a tempo indeterminato, in mattinata nella sede di Lonate Pozzolo hanno partecipato a un’assemblea indetta dal sindacato di base Sol Cobas, quindi è scattato lo sciopero con lo stop dell’attività fino a stamattina. Il sindacato Sol Cobas denuncia la mancanza di stabilità dell’appalto Sda, con conseguenze sui tempi di pagamento degli stipendi e anche su aspetti di sicurezza. Ieri il sindacato ha inviato una comunicazione sullo stato di agitazione che termina questa mattina e "resterà sospeso fino a fine settimana, per consentire all’azienda di attuare le seguenti misure: la sigla dell’accordo di II Livello che rimane a tutt’oggi in attesa della firma di Natana, la consegna del vestiario estivo in quantità adeguata a garantire igiene e sicurezza". "In relazione alla totale incertezza in merito al futuro dell’appalto, i lavoratori ribadiscono la propria indisponibilità ad accettare qualsivoglia cambio appalto nel corso dell’anno calendariale e pretendono, in ogni caso, la stipula di un contratto di appalto dalla durata quinquennale, nonché gli interventi necessari a garantire salute e sicurezza sul lavoro". Ros.For.