Alt agli allagamenti, si posa un’altra spugna

Proseguono in città gli interventi del progetto "Città metropolitana Spugna", con l’avvio dei lavori nel parcheggio di via Podgora. Dopo le operazioni già effettuate nel giardino di piazza Trento Trieste e nel parcheggio di corso Magenta, questo rappresenta il terzo intervento sul territorio legnanese nell’ambito del piano di drenaggio urbano sostenibile promosso da Città metropolitana di Milano e Gruppo Cap. Il progetto, finanziato con circa 50 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, coinvolge 32 Comuni con un totale di 90 interventi volti a migliorare la gestione delle acque piovane e a prevenire allagamenti. Gli interventi prevedono la sostituzione delle superfici asfaltate con materiali drenanti, capaci di assorbire e rilasciare gradualmente l’acqua, riducendo il carico sulle reti fognarie e mitigando l’effetto "isola di calore".

Nel parcheggio di via Podgora, i lavori, avviati il 17 marzo, comprendono la rimozione della pavimentazione e delle cordonature esistenti, la realizzazione di una vasca a celle drenanti ad alta capacità di accumulo e il rifacimento del manto stradale, delle aiuole verdi e delle cordonature. L’intervento interesserà un’area di circa 3.600 metri quadrati e si concluderà in circa un mese e mezzo, senza coinvolgere la sede stradale. L’investimento supera i 250mila euro. Marco Bianchi (nella foto), assessore alle Opere pubbliche, sottolinea l’importanza di questi interventi: "Il nuovo cantiere riguarda un’area periferica ma strategica per la raccolta delle acque che dall’Oltrestazione si dirigono verso il centro città. L’obiettivo è rendere le zone interessate capaci di gestire in autonomia le acque piovane, alleggerendo il carico sulla rete fognaria e riducendo il rischio di allagamenti. Grazie a Cap è un passo importante verso una città più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici".Ch.So.