Allagato dalla grandinata. Avviato il cantiere per il tetto del Paladozio

Aperto venerdì il cantiere sul tetto dell’impianto sportivo di via Biffi per rifare il manto della copertura piana in guaina della pista indoor, danneggiata dall’ultima grandinata estiva. A confermare l’avvio dei lavori e a sottolineare l’urgenza dell’intervento a seguito degli allagamenti che hanno colpito il Paladozio, la struttura che ospita le associazioni sportive Osa e Pallavolo Saronno, è l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli. "Il costo dell’operazione è stato stimato in 130mila euro – ha spiegato l’esponente della Giunta – Prevede la realizzazione di un nuovo strato di copertura per la pista indoor, utilizzando una soluzione analoga a quella impiegata per il teatro Giuditta Pasta. Questo materiale assicurerà una maggiore resistenza all’acqua e agli sbalzi di temperatura, riducendo al minimo la necessità di manutenzione".

L’assessore Francesca Pozzoli chiarisce: "È importante notare che questi lavori di riparazione non rientrano nei progetti del Pnrr che invece riguardano la risoluzione delle infiltrazioni d’acqua nel blocco spogliatoi e nei servizi igienici, comprese le relative coperture e gli ambienti sottostanti".

Ma non solo: "Parallelamente al rifacimento della copertura della pista indoor sono state effettuate operazioni di pulizia straordinaria dei canali e delle gronde nell’area con i campi in parquet, che hanno resistito agli eventi meteorologici senza danni. Gli interventi del Pnrr sul blocco spogliatoi e nei servizi igienici, iniziati ad agosto, proseguono per garantire la sicurezza e l’integrità strutturale dell’intero complesso sportivo del Paladozio".

