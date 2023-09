Bomba d’acqua nel Legnanese, allagamenti a Nerviano

Nerviano (Milano), 15 settembre 2023 – Una bomba d'acqua questa mattina ha colpito pesantemente il legnanese nella zona fra Parabiago e Nerviano. In quest'ultima cittadina i disagi più gravi con allagamenti segnalati ovunque. Molte strade nervianesi si sono completamente allagate nella zona del campo sportivo Re Cecconi, nelle scuole di via Roma ed in via Primo Maggio con gravi ripercussioni al traffico.

Gravi problemi anche nelle frazioni di Cantone, Garbatola e Sant’Ilario Milanese. "In alcune zone della città sono saltati i tombini" ha spiegato l'ex sindaco Massimo Cozzi. Disagi al traffico sono stati segnalati a Parabiago con lunghissime code verso gli istituti superiori ed auto completamente ferme per decine di minuti sotto il diluvio. Secondo il Centro geofisico prealpino di Varese la situazione è però in miglioramento: "Nel corso della giornata miglioramento, via via asciutto e schiarite". Per sabato: "Perlopiù nuvoloso, fresco e qualche pioggia soprattutto verso il Piemonte, raramente temporali. Precipitazioni in progressiva attenuazione nel pomeriggio. Sulla Lombardia orientale asciutto e schiarite più ampie. Temperature stazionarie".