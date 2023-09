Maltempo, allagamenti a Busto e Saronno. Problemi alla circolazione ferroviaria

Varese – I temporali annunciati sono arrivati e si sono abbattuti nella notte sul varesotto, colpendo soprattutto il saronnese. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco, da ore impegnati nel territorio provinciale per risolvere le criticità causate da allagamenti dei sottopassi stradali, come a Busto Arsizio e a Saronno, dove un’auto è rimasta bloccata dall’acqua nel sottopasso in via Primo Maggio, e cadute di alberi, come a Casale Litta e a Induno Olona lungo la statale della Valganna.

Problemi anche alla circolazione ferroviaria per un guasto a un treno merci fermo nei pressi della stazione di Sesto Calende che ha causato ritardi di 30 minuti sulla linea Domodossola – Gallarate. Le previsioni meteo per la giornata di oggi parlano di "locali rovesci e temporali che andranno poi gradualmente esaurendosi da metà giornata lasciando spazio a maggiori schiarite”. Continua intanto il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco, già 25 gli interventi effettuati.